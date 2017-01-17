Модель Миранда Керр начала шить одежду

Австралийская супермодель Миранда Керр решила попробовать свои силы в качестве дизайнера и представила коллекцию одежды, разработанную в сотрудничестве с брендом Mother. Об этом сообщает WWD.

«Было просто невероятно поработать с различными видами денима. Больше всего мне нравится эффект «потертости», который я активно использовала в коллекции», — рассказала 33-летняя австралийка.

В общей сложности в коллекции представлены 12 моделей: джинсы, юбки, футболк и комбинезоны. Часть средств с продажи одежды будет направлена на нужды благотворительного фонда при больнице The Royal Hospital в Сиднее.

Миранда Керр — австралийская супермодель, одна из «ангелов» Victoria's Secret. В 2008 году издание Forbes включило ее в топ-10 самых богатых моделей мира.