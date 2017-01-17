Ученые распознали в памятнике на «Земле леопарда» корейскую крепость

Археологический памятник в приморском национальном парке «Земля леопарда», известный с 19-го века, на самом деле является корейской крепостью XV-XVI веков. Как говорится в публикации, размещенной на сайте заказника во вторник, 17 января, к такому выводу пришли ученые.

Речь идет о крепости Шуйлюфэн (с китайского это название переводится как «Пик водного потока»), находящейся на юге национального парка, в 14 километрах севернее поселка Хасан.

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Средневековая археологическая находка была известна с 1864 года. За это время археологи установили, что площадь Шуйлюфэн — порядка 3,5 гектара, общая длина крепостных стен составляет 727,5 метра. Однако поскольку непосредственного через нее проходит российско-китайская граница, на протяжении около 150 лет провести детальное исследование крепости не удавалось. Это стало возможным только в 2016 году, когда заработала программа изучения археологических памятников национального парка.

Ученые уточнили границы памятника и датировали его. Выяснилось, что основание древней горной крепости относится к XV веку, ко времени корейского государства Великий Чосон, следовательно, это первый найденный в Приморье памятник данного исторического периода.

Ученые высказали предположение, что именно о Шуйлюфэн упоминается в биографии легендарного флотоводца Ли Сунсина. Согласно хроникам, национальный герой Кореи, прославившийся победами над морским флотом Японии в Имдинской войне 1592-1598 годов, в начале своей карьеры был направлен служить на заставу в 24 километрах от устья реки Туманной, в «один из самых отдаленных и сложных гарнизонов в районе постоянных набегов кочевников».

В национальном парке собираются в рамках развития познавательного туризма включить посещение таких археологических объектов, как крепость Шуйлюфэн, в маршрут экотроп.