Депутат Рады пожаловался на симпатию офицеров Нацгвардии к ополченцам Донбасса

Депутат Верховной Рады Украины Олег Петренко заявил, что часть офицеров Нацгвардии страны испытывают симпатию к ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник, 17 января, сообщает телеканал «112 Украина».

«Относительно некоторых офицеров в интернете уже давно есть факты, которые подтверждают их симпатию к сепаратистам. Офицеры Нацгвардии также были в ДНР с визитами и пересекали линию разграничения, но их почему-то не задерживали. Был журнал, где они расписывались под инструкциями во время пребывания в ДНР. Это не медики, не повара, а офицеры», — посетовал Петренко.

Вместе с тем он пообещал инициировать в ближайшее время обращения от группы депутатов в адрес главного военного прокурора, руководителя Службы безопасности Украины и командующего Нацгвардией.

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14 января другой украинский парламентарий, командир полка «Азов» Андрей Билецкий указал на то, что «на руководящих должностях в Нацгвардии находятся откровенные сепаратисты, действует систематическая коррупция». По его словам, руководство данного подразделения МВД «несет угрозу обороноспособности Украины».

В декабре 2016-го депутат Рады Надежда Савченко заявила, что у ополченцев Донбасса и активистов Майдана одна цель и один враг. Она подчеркнула, что и те, и другие воюют против власти, только первые борются с президентом Петром Порошенко, а вторые действовали против беглого лидера страны Виктора Януковича.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

