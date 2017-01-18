Из-за смога в Челябинской области развернули оперативный штаб МЧС

В Челябинской области шестой день стоит смог с неприятным запахом, сообщает «Интерфакс».

Для мониторинга ситуации в регионе создан оперативный штаб МЧС, передвижные лаборатории берут пробы воздуха.

Как отмечается на сайте областного главка МЧС, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе сохранятся до вечера 18 января на территории Челябинска, Магнитогорска, Карабаша, Троицка, Коркино и Сатки.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, на время сохранения НМУ промышленным предприятиям рекомендовано снизить выбросы вредных веществ, а горожанам советуют по возможности отказаться от использования личных автомобилей.