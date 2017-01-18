Старейшей в мире панде исполнилось 37 лет

В китайском городе Фучжоу отпраздновали 37-летие панды по кличке Басы — старейшего представителя своего вида на территории страны. Об этом сообщает Daily Mail. Газета отмечает, что по человеческим меркам возраст Басы составляет более 100 лет.

В честь праздника для животного приготовили торт из бамбука, муки, пшеницы и кукурузы. В течение 33 лет за пандой присматривает Чэнь Юйцунь (Chen Yucun), директор зоосада Strait Panda World.

— Daily Mail Online (@MailOnline) 17 января 2017, 23:41

Басы живет в Центре исследования гигантских панд в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь). Родилась она в центральной части Китая. В 1984-м, когда панде было четыре года, житель одной из местных деревень спас медведицу из холодной реки, куда она забралась, убегая от гиены. После этого животное поселили в заповедник, а затем перевели в центр гигантских панд.

До Басы титул старейшей в мире панды носила самка по кличке Цзя Цзя из Гонконга. Она умерла в октябре 2016 года в возрасте 38 лет.