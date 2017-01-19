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Захарова рассказала о влиянии международной обстановки на ее танцы

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала журналистам, какой танец в ее исполнении соответствовал бы текущей международной обстановке. Видеозапись разъяснений дипломата в четверг, 19 января, публикует RT.

Захаровой напомнили о «Калинке-малинке», которую она исполнила «при определенной политической картине». На вопрос, каким был бы ее сольный номер сейчас, она ответила: «Я танцую вне зависимости от международной обстановки».

Захарова станцевала «Калинку» 19 мая 2016 года во время приема для журналистов на саммите Россия — АСЕАН, проходившем в Сочи. Выступление было анонсировано утром того же дня во время пресс-брифинга: «Могу вам обещать, что в программе будут русские народные танцы. С меня калинка».

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