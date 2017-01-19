Жителям Хабаровска предложили прожить сутки на блокадном хлебе с опилками

В Хабаровске 29 января пройдет акция «Блокадный хлеб», в рамках которой жителям города предложат сутки продержаться, съев только один кусочек этого мучного изделия. Об этом «Российской газете» рассказала главный специалист городского Центра патриотического воспитания Татьяна Васильченко.

Каждому участнику акции дадут ломтик весом всего 125 граммов. Хлеб приготовят по блокадному рецепту — с добавление опилок, целлюлозы, сосновой коры и березовых почек.

К выпечке будет прилагаться листовка в виде хлебной карточки с краткой информацией о блокаде Ленинграда (к 73-й годовщине ее снятия и приурочено мероприятие).

Общая цель подобных акций, запланированных и в других городах страны, — почтить память жертв этого события, пишет РГ.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года — всего 872 дня. По официальным данным, за это время от голода умерли 640 тысяч горожан, по подсчетам историков — не менее 800 тысяч; от бомбежек и обстрелов погибли около 17 тысяч жителей.

В июле 1941 года, то есть еще до осады, в Ленинграде появились продовольственные карточки. Это сделали для того, чтобы навести порядок в снабжении. Нехватки продовольствия тогда не было. Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло уже в сентябре. В ноябре воины на передовой стали получать 500 граммов хлеба в сутки; рабочие — 250; служащие, дети и иждивенцы — 125. Хлеб тогда был по сути единственным продуктом.

Рецепты блокадного хлеба менялись в зависимости от того, какие ингредиенты были в наличии. Необходимость в специальной рецептуре возникла после пожара на Бадаевских складах, когда выяснилось, что муки осталось на 35 дней. По некоторым оценкам, в какой-то момент практически несъедобные примеси, добавлявшиеся вместо муки, составляли до 50 процентов от массы хлеба.