Депутата Рады уличили в получении фальшивого диплома академика

Бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов заявил, что врученный депутату Верховной Рады Юрию Березе диплом академика является «фейковым». Об этом он написал на своей странице Facebook в пятницу, 20 января.

По словам Портнова, парламентарий получил диплом получил не от Национальной академии наук, которая является высшим научным учреждением страны, а от некоего неофициального объединения.

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«Такой академии не существует, а диплом депутату-дураку вручила фейковая общественная организация (...). Учредителями этой организации являются три обычных лоха, точно таких же, как и сам депутат», — отметил Портнов.

Двумя днями ранее Береза сообщил, что ему присвоено звание члена-корреспондента Украинской академии наук. На своей странице в Facebook парламентарий опубликовал фото диплома. «Я очень благодарен за оказанную мне честь — стать член-корреспондентом Украинской академии наук», — написал Береза.

Национальная академия наук Украины — государственная научная организация страны, была преобразована из Академии наук Украинской ССР.