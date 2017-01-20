Google разглядел в Обаме мусульманина

Издание StepFeed обратило внимание на необычную выдачу поисковика Google: при запросе «американские конгрессмены-мусульмане» среди прочих отображается ссылка на 44-го резидента США Барака Обаму.

Помимо того, что политик никогда не был конгрессменом, он часто говорит о своей приверженности христианской вере, хотя и выступает в защиту прав мусульман в США.

Та же ошибка возникает, если вводить запросы «мусульмане-американцы в Конгрессе» и «представители мусульманской веры в политике США».

По данным издания, в Конгрессе США есть только два представителя-мусульманина — Кит Эллисон (Keith Ellison) и Андре Карсон (Andre Carson). При этом Google по каким-то причинам отображает по разным запросам четыре или пять конгрессменов.

Позднее StepFeed сообщил, что Google исправили ошибку, но ее успели заметить множество пользователей.

17 января пользователи Twitter обратили внимание на обозначение здания управления ФСБ в Калининградской области на картах Google. Юзеров удивило, что вместо отдела службы безопасности сервис указывает на «Управление Гестапо». Позднее Google исправил неточность.