Гостем утреннего телешоу ВВС стал механический орангутанг

Видео: ВВС

Гостем выходящей на британском телевидении программы BBC Breakfast стал орангутанг-аниматроник. Об этом пишет Daily Mirror, публикуя соответствующий видеоролик.

Робота, внешность которого полностью повторяет облик приматов, создали для наблюдений за животными. В дальнейшем гостя BBC выпустят на волю, чтобы с помощью камер, вмонтированных в его глаза, изучать поведение орангутангов. Материалы, снятые аниматроником, лягут в основу репортажей для передачи о животных Spy In The Wild на канале BBC1.

Ведущий Чарли Стейт (Charlie Stayt) объяснил зрителям, что робот способен подражать своим живым прототипам на воле, что позволит ему вписаться в «коллектив».

Робот-аниматроник — модель, запрограммированная на все необходимые движения, включая мимику. Скелет и сервомоторы, управляющие машиной, скрыты под искусственной кожей.

BBC Breakfast — новостная программа, которая каждое утро выходит на телеканалах BBC1 и BBC News в Великобритании. Ее гостями обычно становятся политики, писатели, актеры и другие известные люди.

