Американская группа выпустила альбом на пластинке из гашиша

Американский коллектив Slightly Stoopid издал пластинку, сделанную из гашиша. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает The Guardian.

Пока было произведено два прототипа диска, оба можно курить после некоторой переработки. На изготовление было потрачено семь тысяч долларов. Третий диск планируется создать в ближайшее время.

На пластинке записана композиция группы Dabbington, написанная в стиле регги.

«Изначально мы хотели этим жестом привлечь внимание к проблеме легализации марихуаны», — отмечает Джонн Филлипс, один из менеджеров группы.

Сообщается, что один из экземпляров будет выставлен на благотворительный аукцион в пользу больных раком.

Жители США и Канады потратили в 2016 году 53,3 миллиарда долларов на приобретение марихуаны, включая легальные покупки в медицинских целях. На данный момент покупать каннабис «для развлечения» можно в восьми штатах США, а по медицинским показаниям — в 23.