Турецкие пенсионеры прокатились со снежной горки на тазах

Группа турецких пенсионеров устроила катания с заснеженного холма на пластиковых тазах. Видео было опубликовано на YouTube накануне, 21 января.

Как отмечает британская Daily Mail, действие происходит в одной из деревень горной провинции Эрзурум в Восточной Турции.

По информации издания, пенсионеров вдохновил пример нескольких женщин, которые аналогичным образом катались со склона на горнолыжном курорте Паландокен. «Если кучка женщин может кататься в Паландокене, почему мы не можем сделать то же самое в своей деревне?» — цитирует издание одного из мужчин, Кафера Сомнеза. По его словам, в следующем году он и его друзья планируют посоревноваться на территории курорта с женщинами, с которых они брали пример.