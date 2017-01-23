В Китае закроют свыше ста полей для гольфа

Китайские власти распорядились закрыть 111 из существующих ныне 683 полей для гольфа. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает The South China Morning Post.

Некоторые из объектов были построены на незаконно приобретенных пахотных землях и на территории заповедников. При строительстве ряда спортивных сооружений был нанесен серьезный ущерб экологии страны.

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Кампания против незаконного строительства полей для гольфа ведется в Китае с 2011 года.

В КНР гольф считается «спортом для миллиардеров», с 2004-го официально запрещено строительство новых полей. Однако многие продолжают делать это, используя лазейки в законодательстве, желая удовлетворить спрос со стороны богатых соотечественников и привлечь в Китай новых туристов.

В 2015 году членам правящей Коммунистической партии страны запретили вступать в гольф-клубы, отмечает издание. Считалось, что именно там обсуждаются коррупционные схемы, бизнесмены ищут нужные связи среди чиновников и передают «красные конверты» (этим словосочетанием в Китае обозначается взятка).

В апреле 2016-го китайским чиновникам вновь разрешили играть в гольф.