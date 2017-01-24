Австралийцев отправили на охоту за ядовитыми пауками

Австралийский парк рептилий обратился к жителям страны с просьбой помочь в отлове ядовитых воронковых пауков. Об этом сообщает Reuters.

Парк является единственным поставщиком яда воронковых пауков, на основе которого производится противоядие, спасающее от последствий укуса этих членистоногих. По словам сотрудников парка, запасы антидота подходят к концу: из-за необычайно жаркой погоды резко выросло число укусов, при этом за прошлый год жители сдали в лаборатории слишком мало пауков.

«Мы надеемся на помощь общества, чтобы сохранить программу на плаву, — объяснил генеральный менеджер парка Тим Фолкнер. — Мы пытались наловить достаточное число пауков сами, но не смогли. Ловить этих животных совсем несложно, вам нужна лишь подходящая банка и деревянная ложка, чтобы поместить паука внутрь. Мы делаем это уже на протяжении 35 лет, и до сих пор все обходилось».

В Австралии обитает несколько видов воронковых пауков. Один из них — сиднейский воронковый паук (Atrax robustus) — считается самым опасным в мире. Смерть от его укуса, как правило, наступает в течение 28 минут. В 1981 году на основе его яда был создан эффективный антидот, и с тех пор погибших от яда сиднейского паука не зафиксировано.