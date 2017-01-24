Семена кремлевской елки высадят в регионах

Главную елку страны, установленную на Соборной площади Кремля, в этом году отправят на семена. Об этом во вторник, 24 января, сообщает телеканал «360».

Семена из шишек буду высажены во всех регионах страны. Из древесины елки сделают боксы для посадочного материала, рассказал координатор движения «Зеленый патруль Подмосковья» Александр Краснощеков.

Как пишет «Вечерняя Москва», кремлевскую елку начали демонтировать 23 января. В этом процессе задействованы десятки человек, а также подъемный кран и автовышка.

По информации сетевого издания m24.ru, 30-метровое новогоднее дерево установили на Соборной площади 18 декабря. Елку привезли на автопоезде, за рулем которого находился водитель в костюме Деда Мороза.

Ель, возраст которой превышает 100 лет, была срублена в Истринском районе Подмосковья, передает Национальная служба новостей (НСН).