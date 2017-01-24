Smashbox предложил женщинам жидкие помады

Косметический бренд Smashbox представил новую линейку жидких матовых помад Always On. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

По словам производителей, их проверили в условиях фотостудии: помады сохраняют стойкость на протяжении 8 часов. «Помада увлажняет губы и создает роскошный бархатистый оттенок беспрецедентной стойкости», — сказала визажист Лори Тейлор Дэвис.

В ее состав входит праймер Primer Oil с маслами жожоба, подсолнечника и абрикоса. В коллекцию вошли 12 оттенков.

Фото: Smashbox

Smashbox — бренд-производитель декоративной косметики. Запущен в 1996 году фотографом Дэвисом Фактором, создателем фотостудии Smashbox Studios, внуком известного визажиста и предпринимателя Макса Фактора. Принадлежит компании Estee Lauder.