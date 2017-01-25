ФТС заявила о готовности открыть границу для санкционного товара

Федеральная таможенная служба России (ФТС) готова к оформлению товаров из стран, на которые распространяются санкционные ограничения. Об этом заявил заместитель руководителя службы Руслан Давыдов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в случае смягчения ограничений ФТС отработает эти решения так же быстро, как это было сделано при введении запрета на ввоз.

«И на уровне международном, и на уровне национальном таможня не является политическим органом. По сути дела, мы являемся инструментом регулирования международной торговли. Я могу сказать только одно: таможня не будет тормозом в том случае, если будут приняты решения какие-то по смягчению тех или иных режимов на те или иные товары», — заявил чиновник.

24 января Bank of America Merrill Lynch предсказал, что санкции Запада в отношении России могут быть ослаблены к 2018 году.

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13 января первый вице-премьер России Игорь Шувалов допустил, что контрсанкции не будут продлены после 31 декабря 2017 года, так как будут сняты ограничения против РФ.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, начали вводить ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.