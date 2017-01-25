Депутат предложил наказывать по УК за осквернение флагов субъектов

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, вводящий уголовную ответственность за надругательство над официальными символами субъектов России. Автором инициативы стал зампред думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев, сообщает ТАСС в среду, 25 января.

Документом, который имеется в распоряжении агентства, предлагается приравнять осквернение флагов и гербов региона к надругательству над государственными символами. За него виновник может понести наказание в виде заключения на срок до года, принудительных работ на тот же срок или ареста на 3-6 месяцев. Поправки, вводящие такое же наказание за осквернение символов регионов, предлагается внести в Уголовный кодекс России.

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«Когда очередные хулиганы на спортивном мероприятии цинично, под камеры, глумятся над флагом того или иного региона, публично оскверняют этот флаг, рвут его на части, топчут, сжигают прямо на стадионе, то правоохранительные органы могут инкриминировать этим лицам мелкое хулиганство либо нарушение правил пожарной безопасности», — отмечает депутат-справоросс.

Он подчеркивает, что для всех россиян, вне зависимости от национальности, флаги их регионов — «такие же святыни, как и флаг России». Неуважение к ним равноценно «оскорблению всего многонационального российского народа», считает Газзаев.

Аналогичный законопроект, вводящий уголовное наказание за надругательство над символами субъектов, был внесен на рассмотрение Госдумы шестого созыва в 2013 году депутатом Магомедом Селимхановым («Единая Россия»). Нижняя палата парламента отклонила инициативу из-за несоблюдения требований регламента.