Паоло Соррентино снял короткометражку с Клайвом Оуэном

Итальянский режиссер Паоло Соррентино создал короткометражный фильм об искусстве барменов. 13-минутный ролик «Киллер в красном» (Killer in red) создан совместно с производителем биттера Campari. Главную роль в ленте исполнил британский актер Клайв Оуэн, известный по картинам «Дитя человеческое» и «Пристрели их».

Оуэн с 2001 года принимает участие в съемках мини-фильмов компании BMW. В каждой серии цикла «BMW напрокат» (The Hire) актер играет водителя, который выполняет задание. Очередной ролик вышел в октябре 2016-го.