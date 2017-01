Alice in Chains анонсировали новый альбом

Alice in Chains

Американская грандж-группа Alice in Chains работает над созданием очередной пластинки. Об этом сообщил басист коллектива Майк Айнез, передает NME.

Музыкант не раскрыл названия альбома и даты его выхода. Айнез отметил, что группа проводит в звукозаписывающей студии по 20 часов в сутки.

Alice in Chains была сформирована в Сиэтле в 1987 году гитаристом Джерри Кантреллом и вокалистом Лэйном Стэйли. Группа распалась после смерти солиста от передозировки наркотиков в 2002 году, но в 2005-м воссоединилась. Коллектив выпустил пять студийных альбомов. Последняя пластинка The Devil Put Dinosaurs Here вышла в 2013 году.

Бывший бас-гитарист Alice in Chains Майк Старр скончался в 2011 году. Он играл в группе до 1993 года и покинул ее вскоре после выхода альбома Dirt.