В индийском Кашмире под лавинами погибли 19 человек

В индийском штате Джамму и Кашмир из-за схода лавин погибли 19 человек. Об этом сообщает Reuters.

Большинство погибших — солдаты, патрулировавшие Линию контроля (условная граница, разделяющая территории, находящиеся под управлением Индии и Пакистана). В общей сложности вооруженные силы потеряли 15 человек, четверых из них — утром в пятницу, 27 января. Погибли также четверо гражданских, включая двух детей: сошедшая снежная масса накрыла хижину у подножия горы, где жила их семья.

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Несколько селений остались без света и тепла из-за обрыва проводов. В ближайшие дни число жертв может возрасти: синоптики обещают, что лавинная опасность сохранится до конца выходных.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует над полный контроль над Кашмиром. Из-за постоянных столкновений на линии разграничения в регионе сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск. В 2012 году в пакистанской части Кашмира из-за схода лавины погибли 140 человек, в том числе 129 солдат и офицеров Вооруженных сил Пакистана.