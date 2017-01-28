Пост замминистра образования займет Зенькович из администрации президента

На пост замминистра образования и науки России в ближайшие дни будет назначен начальник кремлевского управления по общественным проектам Павел Зенькович. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы Минобрнауки Андрей Емельянов.

Как передает «Газета.Ru» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и один источник, знакомый с ситуацией, Зенькович перейдет в министерство в качестве замминистра — статс-секретаря.

По данным издания, преемником Зеньковича может стать заместитель начальника управления внутренней политики Сергей Новиков. Однако пока официального назначения нет.

Министр образования и науки Ольга Васильева до того, как возглавить ведомство в августе 2016 года, работала в администрации президента и была заместителем Зеньковича.

В четверг, 26 января, премьер-министр Дмитрий Медведев назначил академика РАН Григория Трубникова заместителем министра образования и науки.