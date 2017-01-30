«Притяжение» Бондарчука раскритиковали за накрутку рейтинга

Пользователи сети раскритиковали фантастический фильм «Притяжение» популярного российского режиссера Федора Бондарчука, премьера которого состоялась в России 26 января.

В Twitter появилось множество негативных и ироничных комментариев, посвященных сюжету и основной идее киноленты. «Почему бы не снять о том, как русское быдло сражается с пришельцами? Об этом и не только в фильме "Притяжение"», — отметил один из них.

Некоторые юзеры не сочли нужным как-то аргументировать свою позицию. «Фильм "Притяжение" Федора Бондарчука. Не смотреть, забыть, развидеть» , — заявила Ninaninysha.

Один из посетителей Pikabu даже обвинил создателей картиы в накрутке рейтинга картины на «Кинопоиске», заметив, что аккаунты поставивших фильму высший балл людей были зарегистрированы в один день, а других лент, кроме «Притяжения», они не оценивали. «Дата регистрации сегодня, оценка 10 баллов лишь одному фильму. Как же людей поразил это шедевр, раз они побежали регистрироваться на "Кинопоиске"?» — поинтересовался он.

Несмотря на это, среди пользователей соцсетей нашлись и те, кому фильм понравился. «"Притяжение" это просто потрясающий фильм. Заставляет задуматься о том, что делают люди», — написала Nazarova_26

«Притяжение» — история о первом контакте жителей Москвы в районе Чертаново с инопланетным разумом. За основу сюжета частично были взяты беспорядки в Бирюлево в 2013 году.