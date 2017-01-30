80-летний пенсионер из Кабардино-Балкарии заподозрен в убийстве супруги кувалдой

Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали 80-летнего жителя Прохладненского района республики, подозреваемого в убийстве супруги. Об этом в понедельник, 30 января, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального МВД.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в августе 2016 года после обнаружения тела 79-летней женщины, сотрудниками управления уголовного розыска были получены «неопровержимые доказательства причастности к совершению этого преступления супруга погибшей».

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По данным полиции, в ходе возникшей ссоры мужчина нанес жене удары кувалдой в область головы. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

18 августа 2016 года в одном из домовладений в городе Прохладный был обнаружен труп хозяйки дома с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Преступление до сих пор оставалось нераскрытым.