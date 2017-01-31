Против тверских коммунальщиков возбудили дело после обрушения потолка в квартире

В Твери началось расследование после проверки сообщений в СМИ об обрушении потолка в квартире жилого дома, в результате которого пострадала 83-летняя пенсионерка. Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания сотрудниками управляющей компании «Благо+» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

30 декабря 2016 года из СМИ стало известно, что 30 сентября того же года хозяйку квартиры в Твери придавило рухнувшим потолком (штукатуркой весом несколько килограммов). Угроза очередного падения штукатурки с потолка по-прежнему сохраняется.

По данным следствия, в многоквартирном доме на улице Карпинского, где произошел инцидент, в сентябре 2016 года был проведен капитальный ремонт кровли здания подрядной организацией. Работы приняла рабочая группа, в составе которой были представители фонда капитального строительства Тверской области и гендиректор управляющей компании «Благо+», обслуживающей этот дом. В результате повреждения верхнего розлива системы отопления залило водой несколько квартир, в том числе и ту, в которой проживает 83-летняя женщина. Из-за намокания и повреждения покрытия потолка обрушился слой штукатурки, причинив потерпевшей различные телесные повреждения.