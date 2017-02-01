В Норильске оценят ущерб от «черной пурги»

В Норильске коммунальные службы оценят ущерб, нанесенный городу «черной пургой». Об этом передает ТАСС

«В минувшие дни сила ветра достигала 32 метров в секунду. Сейчас пурги уже нет, специалисты приступили к оценке ущерба от стихии. На улице Талнахской ветер смел часть кровли с одного из домов. Обломки уже убраны, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что в настоящее время коммунальные службы расчищают улицы Норильска и Дудинки.

Сильный ветер поднялся в Норильске и на юге Таймыра 25 января. По шкале Бофорта он оценивается в 11 баллов из 12 возможных. Метель, когда скорость ветра превышает 40 метров в секунду, а видимость снижается до нескольких сотен метров, местные жители называют «черной пургой». Из-за порывов ветра пешеходам приходится передвигаться по улице ползком.