iCanDeliver объявил о значительном снижении цен на грузоперевозки

Онлайн-сервис грузоперевозок iCanDeliver объявил о том, что добился снижения цен на перевозки 20-тонными тентами и рефрижераторами в среднем на 17 процентов по ключевым направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Екатеринбург, Краснодар и в обратных направлениях. Об этом говорится в сообщении iCanDeliver.

Снижение цен стало возможным благодаря бизнес-модели, внедренной iCanDeliver для рынка грузоперевозок, и IT решению, позволяющему оптимизировать утилизацию грузового транспорта перевозчиками, отмечается в сообщении.

Работа с геоданными и прогнозирование перемещений конкретных грузовиков, подключенных к iCanDeliver, позволило в полном масштабе внедрить инструментарий, разработанный специалистами компании. В результате, перевозчики, работающие с этим сервисом, значительно сократили холостые пробеги и простои, что при достижении текущих масштабов перевозок дало снижение цены.

При этом сами перевозчики стали зарабатывать больше, за счет увеличения «боевого», то есть оплачиваемого пробега.

«Создавая сервис iCanDeliver мы видели своей миссией реформацию рынка грузоперевозок в части его консолидации, доступности как для грузовладельцев, так и для перевозчиков любого размера, создания на этом рынке прозрачности, повышения эффективной производительности труда перевозчиков», заявил основатель iCanDeliver Данил Рудаков. В результате, отметил он, были созданы выигрышные условия для всех участников рынка.

По словам Данила Рудакова, компания может предложить ставки ниже рыночных примерно по 30 процентам направлений грузоперевозок автомобильным транспортом. С ростом наших оборотов и появления достаточных масштабов на других направлениях, планируются аналогичные снижения и по ним.

iCanDeliver — онлайн-сервис грузоперевозок, запущенный в коммерческую эксплуатацию в 2016 году. На сегодняшний день iCanDeliver предоставляет грузовладельцам доступ к крупнейшему в России парку, насчитывающему более 20000 грузоперевозчиков. С момента коммерческого запуска iCanDeliver обеспечил тысячи перевозок для компаний самого разного размера от малого бизнеса до крупнейших игроков рынка. В 2016 году компания привлекла инвестиции в размере более пяти миллионов долларов от фондов A&NN Group и Amereus Group.