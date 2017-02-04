Полиция задержала 17-летнего колумбийца за три десятка убийств

Правоохранительные органы Колумбии задержали 17-летнего молодого человека, известного под прозвищем «Фриолито» (персонаж популярного телесериала — прим. «Ленты.ру»), по подозрению в совершении не менее 30 убийств в городе Кали. Об этом сообщает Terra Columbia.

Имя подозреваемого из-за его несовершеннолетия не раскрывается. Как заявил командующий полицией Кали Уго Касас, предполагаемый преступник начал совершать убийства с 12 лет после того, как приехал в город из департамента Каука, где он жил с родителями.

На счету «Фриолито», по версии следствия, свыше 30 преступлений, включая двойное убийство в местном торговом центре. Как полагает полиция, сначала молодой человек состоял в одной из местных преступных группировок, а затем возглавил собственную банду, которая занималась убийствами и незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время задержанный находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних, после того, как ему исполнится 18 лет, его переведут в колонию для взрослых. При этом РИА Новости отмечает, что, согласно колумбийским законам, максимальное наказание, которое грозит предполагаемому убийце, не превышает восьми лет тюрьмы.