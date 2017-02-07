«Аэрофлот» приоткрыл блогерам секреты работы

«Аэрофлот» провел инстамит с участием популярных блогеров сети Instagram в рамках проекта «Профессии Аэрофлота». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Российские инстаграм-блогеры в течение нескольких дней посетили рабочие места десяти сотрудников авиакомпани. Организатором инстамита вновь выступила Екатерина Мищенкова, член Союза фотохудожников России.

«Мы с моими друзьями-блогерами давно хотели познакомиться со специалистами «Аэрофлота», которые ежедневно отвечают за безопасность и безупречное качество обслуживания пассажиров. У каждого из сотрудников, с которыми нам удалось пообщаться во время проекта, свои хобби, увлечения, привычки, но главное, что объединяет их всех — многолетний опыт, удивительный профессионализм и любовь к своей работе», — рассказала она.

Работы можно посмотреть по хештегу #ПрофесииАэрофлота

В настоящее время численность персонала «Аэрофлота» составляет 21 тысячу человек.

Летом 2016 года аэрофлот проводил инстамит на территории предприятия «Аэромар» — крупнейшей кейтеринговой компании в сфере бортового питания.

Первая фотосъемка из серии #trainingAeroflot прошла в феврале 2015 года в тренажерном комплексе в Шереметьево, вторая — в мае прошлого года в центре техобслуживания самолетов «Аэрофлота».

