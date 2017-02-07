Идею Тимошенко ввести военное положение на Украине сочли пиар-акцией для Трампа

Предложение лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко ввести военное положение на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганских республик — не более чем пиар-ход, призванный привлечь внимание новой администрации США. Такое мнение в беседе в «Лентой.ру» высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников во вторник, 7 февраля.

«Это попытка обратить внимание на события, происходящие внутри Украины, своего бывшего патрона — Америки в лице ее нового начальника (президента Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру»). Это такая пиар-акция Тимошенко, которая у туалета дождалась Трампа, а теперь приехала на родину и ей надо что-то сказать», — сказал Калашников.

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По его словам, ранее киевские власти пытались это сделать «через военные операции в районе Авдеевки, но у них это получилось неуклюже».

Комментируя прозвучавшее во вторник в эфире телеканала ICTV заявление главы МИД Павла Климкина о возможном введении военного положения на территории всей страны, российский депутат выразил сомнение, что Киев пойдет на этот шаг.

Калашников отметил, что данная тема давно обсуждается, но «чтобы перевести это в плоскость антитеррористической операции, придется многое поменять». «Это будет связано с введением всеобщего мобилизационного режима на Украине и повлияет на международную обстановку», — добавил парламентарий.

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Накануне, 6 февраля, Юлия Тимошенко потребовала принять закон об оккупированных территориях и ввести военное положение в Донбассе.

За день до этого состоялся телефонный разговор украинского президента Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа. Беседа длилась более часа, главы государств обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами, а также ситуацию в Донбассе. Павел Климкин, присутствовавший во время телефонного общения, позже рассказал журналистам, что Трамп был отлично проинформирован о том, что происходит, в том числе в районе Авдеевки и задавал «очень четкие вопросы».

Очередное обострение ситуации на юго-востоке Украины началось после попытки украинской армии атаковать позиции ополчения в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).