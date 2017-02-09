Британско-тамильская певица M.I.A. отказалась быть Обамой в новом клипе

Британская певица тамильского происхождения Матханги Арулпрагасам, известная под псевдонимом M.I.A., выпустила клип на трек P.O.W.A. Режиссером ролика выступила сама исполнительница.

Ранее артистка выложила в своем Twitter текст композиции, в которой M.I.A. поднимает проблему расового неравенства и говорит о «силе людей». В песне присутствуют строки: «Сложите оружие, хватит драмы, я поднимаю руки и говорю: я не Далай Лама, я не Обама».

В июне 2016-го певицу отстранили от участия в фестивале Afropunk за полемику о мусульманах.