Захваченный индийцами пакистанский голубь-шпион совершил попытку побега

Захваченный индийскими пограничниками пакистанский голубь-шпион совершил попытку побега. Об этом сообщает The Indian Express.

Как уточняет издание, птице удалось вырваться на свободу из-за халатности охранника. Нерадивый констебль открыл клетку из любопытства, а голубь воспользовался возможностью вырваться на свободу.

Птица направилась в сторону пакистанской границы. Индийским военном понадобилось два часа, чтобы поймать беглеца и водворить его обратно в клетку.

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16 октября 2016 года сотрудники индийских спецслужб в Кашмирской долине задержали машину, перевозившую 150 голубей по подозрению в использовании птиц пакистанской разведкой для шпионажа.

За две недели до этого индийские военные сообщили о перехвате почтового голубя, переносившего с территории Пакистана послание угрожающего содержания. Известно, что депеша была подписана членами исламистской группировки «Лашкаре-Тайба», ответственной за серию терактов, в том числе совершенных в индийском городе Мумбаи с 26 по 29 ноября 2008 года, жертвами которых стали 195 человек.

«В этой связи мы очень серьезно расцениваем уровень угрозы», — заявил тогда представитель индийской полиции Ракеш Кумар.