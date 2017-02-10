В Совфеде оценили степень угрозы от размещения систем ПРО США в Румынии

Обеспокоенность Москвы в связи с размещением на территории Румынии элементов противоракетной обороны (ПРО) США оправдана. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

«Любое продвижение систем противоракетной обороны к границам России представляет опасность, независимо от того, где эти границы — в Румынии или прибалтийских странах», — отметил сенатор.

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Он подчеркнул, что подобные действия следует расценивать как недружественные шаги в отношении Москвы. «Оно звучит как оборона, а на самом деле мы понимает, что это наступление», — сказал Цеков, подчеркнув, что причин для паники пока нет.

9 февраля директор четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко заявил, что Румыния стала представлять угрозу для России после того, как на ее территории были размещены элементы системы американской ПРО.

В мае 2016-го в Румынии официально был выведен на боевое дежурство комплекс ПРО Aegis Ashore. Аналогичный объект планируется запустить к 2018 году в Польше. В Москве считают данные комплексы частью ядерного потенциала США, а не оборонительным оружием.

В мае прошлого года российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия возьмет некоторые части Румынии «под прицел» из-за размещения в этой стране частей американской противоракетной обороны. Спустя два месяца он сообщил, что система ПРО в Европе может быть модифицирована даже без ведома стран, где она размещена.