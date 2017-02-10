Владелец компании Durex купит производителя детского питания

Группа Reckitt Benckiser объявила о сделке по покупке производителя детского питания Mead Johnson Nutrition за 16,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в пресс-релизе Reckitt Benckiser, опубликованном в пятницу, 10 февраля.

При этом в документе уточняется, что с учетом задолженности Mead Johnson Nutrition, окончательная сумма сделки составит 17,9 миллиарда долларов. В истории Reckitt Benckiser данная покупка будет самой крупной.

Как отмечает Bloomberg, поглощение Mead Johnson Nutrition позволит Reckitt Benckiser стать новым игроком на рынке производителей детского питания, а также значительно усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В октябре 2016 года компания Reckitt Benckiser была названа рекламной группой АДВ крупнейшим рекламодателем на ТВ в России. Наиболее известными брендами, входящими в группу Reckitt Benckiser являются презервативы Durex, бытовая химия Calgon и Vanish, а также препарат «Нурофен».