Молодые актеры прочтут современные рассказы в проекте «Литературное божоле»

Резиденты «БеспринцЫпных чтений», актеры Катерина Шпица и Дмитрий Чеботарев поучаствуют в проекте «Литературное божоле». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Артисты прочтут со сцены короткие рассказы современных российских писателей и публицистов. Среди авторов — номинант на премию «Большая книга» Наринэ Абгарян, лауреат премии «ТОП-50» Андрей Аствацатуров, главный редактор журнала Maxim Александр Маленков, лауреат премии «Русский Букер» Александр Снегирев и автор бестселлера «Женщины непреклонного возраста» Александр Цыпкин.

Дмитрий Чеботарев сыграл главные роли в сериале «Взрыв» Мармонтова и полнометражном фильме «Рок» Ивана Шахназарова.

Катерина Шпица снялась в картинах «Экипаж», «Пятница», «Елки 5», «Поддубный», «Яма», «Молодая гвардия», «Завтрак у папы» и «Метро».

Премьера «Литературного божоле» состоится 6 марта в 20:00 в Гоголь-центре.