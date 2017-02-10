Американские пилоты призвали Трампа запретить полеты норвежской авиакомпании

Американские пилоты призвали президента США Дональда Трампа прекратить бюджетные трансатлантические полеты в страну норвежской авиакомпании Norwegian Air International Limited (NAIL). Об этом сообщает издание The Telegraph.

Против NAIL выступил, в частности, председатель организации Главный исполнительный совет (MEC) Тодд Инслер (Todd Insler).

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MEC представляет интересы 12 тысяч летчиков United Airlines, одной из крупнейших авиакомпаний в США и мире. В письме к Трампу Инслер заявил, что NAIL уничтожит отрасль авиаперевозок в Америке и все связанные с ней рабочие места. Председатель MEC обвинил норвежскую компанию в демпинге.

К этому требованию присоединилась и Ассоциация пилотов авиалиний (Alpa), объединяющая 55 тысяч летчиков из 32 авиакомпаний США и Канады. В организации призвали Трампа запретить бюджетные рейсы NAIL в США. Президент Alpa Тим Кэнолл (Tim Canoll) заявил, что политик много говорил во время предвыборной борьбы о защите рабочих мест американцев. Теперь настала пора перейти от слов к делу, считает Кэнолл.

NAIL выполняет полеты из Лондона в Нью-Йорк, Флориду, Калифорнию и Лас-Вегас. В компании планируют в ближайшем будущем запустить новые рейсы в США из Ирландии и Шотландии.