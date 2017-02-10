Спикер сейма Латвии предпочел беседу с украинским дипломатом встрече с послом РФ

Спикер латвийского сейма Инара Мурниеце отказалась от встречи с новым послом России Евгением Лукьяновым, который посетит парламент страны с ознакомительным визитом на следующей неделе. Об этом в пятницу, 10 февраля, РИА Новости рассказал источник в президиуме законодательного органа.

По словам собеседника агентства, это связано с занятостью парламентария: в день визита российского дипломата у Мурниеце запланирована встреча с послом Украины Евгением Перебийнисом.

Пресс-секретарь спикера сейма Даце Балоде пояснила, что беседа Мурниеце и Перебийниса была согласована заранее. Визит последнего в парламент, по ее словам, станет последним, потому что дипломат заканчивает работу в должности посла в Латвии.

РИА Новости отмечает, что по традиции иностранные послы после вступления в должность посещают парламент и проводят встречу с его руководством. Президент России назначил Лукьянова послом в Латвии 15 декабря, 27 января он вместе с женой прибыл в Ригу. За это время он уже встретился с латвийским лидером Раймондом Вейонисом и главой МИД республики Эдгарсом Ринкевичем.

В ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о нежелании министерства иностранных дел Латвии утверждать Лукьянова. Сообщалось, что Ригу дипломат не устраивает из-за своей «приближенности к Кремлю». Отмечалось также, что он не является профессиональным дипломатом, а представляет силовой блок (на тот момент Лукьянов был заместителем секретаря Совета безопасности России).