Supreme украсил спортивный костюм портретами Обамы

Американский бренд уличной одежды Supreme представил весенне-летнюю коллекцию одежды и аксессуаров. Об этом сообщает Highsnobiety.

В линейку вошли спортивные костюмы, худи, куртки, рубашки и брюки. Коллекция выдержана в яркой цветовой гамме с использованием этнических орнаментов. Отдельные вещи украшены принтами с портретами бывшего президента США Барака Обамы, поп-певицы Шаде и мексиканского революционера Эмилиано Сапаты (1879-1919). Также в оформлении использованы логотип бренда и традиционное для него сочетание цифр 666.

Фото: Supreme 1 /5

Пользователи соцсетей указали, что этнический орнамент и фотография Обамы, использованные в спортивном костюме из новой коллекции, практически идентичны принтам на канге (ганская национальная одежда), подаренной в 2009 году президенту США во время визита в Гану. Комментариев со стороны бренда пока не последовало.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа. В январе 2017 года бренд выпустил совместную коллекцию с Louis Vuitton. Один из предметов в ней — красный чемодан с монограммами стоимостью 68,5 тысячи долларов.