Конашенков заявил об отсутствии инцидентов с самолетами над Черным морем

Над Черным морем 10 февраля не было никаких инцидентов с пролетом российских военных самолетов возле американского эсминца Porter. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

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Все полеты российской авиации над нейтральными водами Черного моря осуществляются, по словам генерала, в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности.

«Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал "обычное" патрулирование рядом Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Черного моря», — подчеркнул Конашенков.

Ранее в Пентагоне заявили, что обеспокоены пролетом российских военных самолетов с выключенными транспондерами возле эсминца Porter в Черном море 10 февраля.