Конашенков заявил об отсутствии инцидентов с самолетами над Черным морем

Над Черным морем 10 февраля не было никаких инцидентов с пролетом российских военных самолетов возле американского эсминца Porter. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
Все полеты российской авиации над нейтральными водами Черного моря осуществляются, по словам генерала, в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности.
«Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал "обычное" патрулирование рядом Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Черного моря», — подчеркнул Конашенков.
Ранее в Пентагоне заявили, что обеспокоены пролетом российских военных самолетов с выключенными транспондерами возле эсминца Porter в Черном море 10 февраля.