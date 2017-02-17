Интернет и СМИ
 

На Украине призвали отказаться от аккаунтов в соцсетях «Мордора»

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Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать почтовый сервис Mail.ru на территории государства. Об этом он заявил в Facebook.

По словам Шкиряка, всем «нормальным и адекватным людям» стоит заводить аккаунты не в Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а в Twitter, Facebook и Google. «Где угодно, но только не в соцсетях "Мордора". Я категорически против существования на Украине соцсетей, контролируемых государством-агрессором и активно наполняемых провокационным, вредным, антигосударственным контентом», — отметил он.

Он также заявил о поддержке его инициативы гражданским обществом. Шкиряк добавил, что блокировка Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассников» окажет поддержку СБУ и будет «позитивным сигналом администрации президента». «Это тоже наша война, и она не менее важна, чем война в окопах. С Божьей помощью это будет сделано», — резюмировал он.

Ранее в феврале советник главы МВД Украины призвал заблокировать в стране «Одноклассники» и «ВКонтакте», аргументировав это тем, что соцсетями «руководят российские спецслужбы». «Надеюсь, что и министерство образования также присоединится и будет объяснять через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей», — отметил Шкиряк.

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