Пользователей сети смутили ковры в аэропорту Алма-Аты

В сети обратили внимание на появление ковров в зале ожидания аэропорта в Алма-Ате. Об этом сообщает казахстанский портал Nur.kz.

Фотография с коврами появилась в Facebook пользователя по имени Евгений Переверзев. Мужчина посетовал, что ковры посреди зала — проявление времен «совка». На снимках также видно, что на красном покрытии поместили табличку с надписью «Не наступать».

В комментариях пользователи начали гадать, зачем в международном аэропорту появились домашние половики. Одни шутят, что в Алма-Ате привезли ковры-самолеты и готовят их к эксплуатации. Другие предположили, что они постелены для желающих совершать намаз. Правда, в этом случае неясно происхождение таблички «Не наступать».

В пресс-службе аэропорта изданию Tengrinews объяснили, что ковры в зале ожидания положили для чистки. Их пообещали убрать в скором времени.

В январе жительница Минска Виталия Пилюхина опубликовала на своем YouTube-канале видео, на котором мужчина отрабатывает приемы боевых искусств на ковре во время его чистки снегом. В ролике мужчина яростно бил половик ногами и перебрасывал его через себя.