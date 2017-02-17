Украинские СМИ обратили внимание на сменившего имидж Яценюка

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сменил имидж, отрастив бороду и усы. Об этом свидетельствуют фотографии, размещенные на странице партии «Народный фронт» в Facebook.

Издание kp.ua сообщает, что судя по длине бороды, бывший глава правительства не брился не менее месяца. В новом образе политик показался на публике вместе с женой Терезией на премьере фильма «Переломный момент. Война за демократию в Украине». Ранее лидер «Народного фронта» всегда был гладко выбрит.

15 февраля Соломенский районный суд Киева признал недостоверной информацию о приобретении Яценюком 24 вилл в Майами и обязал распространившего эту информацию блогера Олега Торгало опровергнуть ее.

В ноябре 2016-го СМИ сообщили о том, что бывший премьер приобрел 24 виллы в Майами (штат Флорида). Стоимость каждого объекта составляет от одного до пяти миллионов долларов. Информацию изначально распространил блогер Олег Торгало. Он подчеркивал, что о приобретениях ему стало известно от друга, который занимается продажей недвижимости в Майами. Яценюк опроверг информацию и подал на блогера в суд.

Яценюк возглавлял украинское правительство с февраля 2014-го по апрель 2016 года. На этом посту его сменил Владимир Гройсман.