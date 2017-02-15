Киевский суд счел недостоверной информацию о виллах Яценюка в Майами

Соломенский районный суд Киева признал недостоверной информацию о приобретении бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком 24 вилл в Майами и обязал распространившего эту информацию блогера Олега Торгало опровергнуть ее. Об этом в среду, 15 февраля, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

«Иск Яценюка Арсения Петровича к Торгало Олегу Леонидовичу о защите чести, достоинства и деловой репутации путем признания информации недостоверной удовлетворить», — приводит Лаппо выдержку из решения суда. Она также уточняет, что суд обязал Торгало опровергнуть распространенные им сведения.

Материалы по теме СМИ сообщили о покупке Яценюком двух десятков вилл в Майами

5 декабря прошлого года стало известно, что Яценюк подал на блогера в суд. По словам политика, он «не имеет и никогда не имел в собственности ни движимого, ни недвижимого имущества за пределами Украины».

Неделей ранее украинские СМИ сообщили, что бывший глава правительства приобрел в штате Флорида два десятка вилл, стоимость каждой из нихх составляет от одного до пяти миллионов долларов. Информацию изначально распространил Торгало. Блогер уточнял, что узнал о покупке от друга, занимающегося продажей недвижимости в Майами.