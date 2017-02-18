Снявшийся в сериале «Твин Пикс» актер умер в возрасте 91 года

Актер Уоррен Фрост, исполнивший роль доктора Уилла Хайварда в сериале «Твин Пикс» и фильме «Твин Пикс: Сквозь огонь» Джвида Линча, умер на 92-м году жизни. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщило издание Hollywood Reporter.

Смерть наступила утром в его доме в городе Миддлбери, штат Вермонт, США. Причиной стала продолжительная болезнь.

«Мы с грустью сообщаем сегодня о смерти нашего дорого пожилого отца. Мы рады были разделить с ним столько долгих лет его жизни», — цитирует издание его сына Марка Фроста, сценариста и продюсера «Твин Пикс».

Фрост-старший снялся в 30 эпизодах культового сериала. Кроме того, его персонаж появится в многосерийном продолжении, премьера которого запланирована на 21 мая.

В начале своей карьеры Уоррен Фрост появлялся лишь в небольших ролях в нескольких достаточно известных фильмах и телешоу, однако широкой известностью он обязан именно «Твин Пикс».

19 января не стало еще одного американского актера, снявшегося в этом сериале: на 62-м гдоу жизни от рака умер Мигель Феррер, сыгравший агента ФБР Альберта Розенфельда