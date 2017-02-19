Ренци подал в отставку с поста лидера правящей партии Италии

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци уходит в отставку с должности секретаря Демократической партии, занимающей большинство в парламенте страны. Он заявил об этом во время Национальной ассамблеи организации, проходящей в Риме, сообщает издание Il sole 24 ore.

Среди причин такого решения называют давление на Ренци со стороны внутрипартийной оппозиции. Ее представители угрожали расколоть движения из-за разногласий по вопросу проведения съезда партии и необходимости досрочных общенациональных выборов.

«Слово "раскол" делает мне больно, еще хуже — шантаж. Работа партии не должна прекращаться из-за диктатуры меньшинства», — прокомментировал свое действие Ренци.

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Партийный устав демократов предоставляет возможность выбрать нового секретаря на проходящей ассамблее. Если этого не произойдет, политической силе придется созывать общенациональный съезд, который состоится в течение четырех месяцев.

Маттео Ренци покинул пост премьер-министра Италии 5 декабря 2016 года после провалившегося инициированного его правительством референдума о снижении роли парламента и полномочий региональных властей. Против этих нововведений проголосовали 59,11 процента избирателей.

Новым премьер-министром стал его коллега по партии и по правительству Паоло Джентилони, бывший главой итальянского МИД.