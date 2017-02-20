Автора идеи об аренде Крыма заподозрили в умственной отсталости

Предложение депутата Верховной Рады Украины Андрея Артеменко о передаче Крыма в аренду России следует рассматривать как очередное популистское заявление. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 20 февраля.

«Принадлежность Крыма определена в 2014 году, и предложить России взять в аренду свою землю — это заявление или психически неуравновешенного, или умственно отсталого человека», — отметил парламентарий.

Бальбек подчеркнул, что вопрос о статусе Крыма закрыт. «Аренда полуострова, передача его во временное пользование и другие бессмысленные, а зачастую популистские заявления, не интересуют ни крымчан, ни федеральное правительство», — добавил он.

Ранее в понедельник Артеменко заявил, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с Москвы. В частности, депутат предлагает провести на Украине референдум по вопросу передачи полуострова в аренду России на 30-50 лет, а по истечении этого срока организовать в Крыму всенародное голосование по поводу принадлежности территории.

19 февраля газета The New York Times сообщала, что пакет с предложения Артеменко был доставлен в офис бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна за неделю до того, как он покинул свой пост.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. Киев отказывается признать результаты голосования. В Москве заявляют, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.