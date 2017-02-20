Россия начнет поставки в Египет готовой продукции из мяса птицы

Россия получила разрешение на поставки в Египет готовой продукции из мяса птицы. Соответствующий сертификат был выдан Генеральной организацией ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как отмечает надзорное ведомство, готовая мясная продукция, экспортируемая из России, при ввозе на территорию Египта будет сопровождаться указанным ветеринарным сертификатом.

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Консультации специалистов двух стран по поставкам мяса проходили в 2016 году. Египетская сторона провела проверку российских предприятий, после чего несколько компаний были допущены на мясной рынок Арабской Республики — три предприятия группы «Черкизово», три — «Мираторга», одно — компании «Дамате».

Эти предприятия производят мясо бройлеров, мясо индейки, говядину, а также готовую продукцию.

На минувшей неделе стало известно, что Москва и Мехико достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок в Россию мексиканского мяса. Как пояснял министр сельского хозяйства Мексики Хосе Кальсада Ровироса, речь идет о схеме «мясо в обмен на пшеницу».