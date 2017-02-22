Amnesty International раскритиковала «закон Яровой»

«Закон Яровой», действующий в России, нарушает обязательства Москвы в сфере прав человека. Такие утверждения содержатся в ежегодном докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

Власти России, как полагают правозащитники «чрезмерно часто пользовались антиэкстремистским законодательством, тем самым нарушая право на свободу выражения мнений». При этом в докладе приводятся данные информационно- аналитического центра «Сова», включенного в декабре 2016 года в список иностранных агентов, согласно которым 90 процентов всех приговоров по делам об экстремизме приходится на высказывания и перепосты в социальных сетях.

К нарушению обязательств России в сфере прав человека в Amnesty International отнесли запрет на миссионерскую деятельность вне специализированных религиозных учреждений, требование к операторам связи хранить записи всех разговоров и метаданные.

Кроме того, в докладе содержатся обвинения в адрес Москвы в якобы имевших место нарушениях прав человека на Северном Кавказе. Руководство Чечни Amnesty International критикует за «прямое давление на судебную власть».

В колониях и СИЗО, по утверждению правозащитников, применяются пытки и жестокое обращение к заключенным. В качестве примера приводятся жалобы на пытки Ильдара Дадина, осужденного за нарушения правил проведения митингов.

В Amnesty International также обвинили Воздушно-космические силы России в «неизбирательных ударах и прямых атаках мирного населения и гражданских объекты в Сирии».

Антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой совместно с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым, был принят Госдумой и подписан президентом летом 2016 года.

Дадина приговорили к трем годам лишения свободы по статье 212.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушения при проведении публичного мероприятия. В ноябре 2016 года он пожаловался на избиения в ИК-7, но проверка, проведенная региональным Следственным комитетом, нарушений прав оппозиционера не выявила.

Страны Запада обвиняют сирийские власти и Россию в бомбардировках мирных жителей и вооруженной оппозиции. Дамаск и Москва эти обвинения отрицают.

Amnesty International (AI) — международная неправительственная правозащитная организация, которая в 2013 году стала всемирной. У нее около двух миллионов членов и более пяти миллионов сторонников — активистов. Заявленная цель организации — исследования и действия, направленные на защиту физической, психологической неприкосновенности человека, а также свободы совести и самовыражения.