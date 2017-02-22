Песков ответил на критику «закона Яровой»

Российские власти не согласны с выводами международной правозащитной организации Amnesty International об ограничении прав человека из-за «закона Яровой». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 22 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это регулярно выпускаемые документы. Мы во многом, как правило, не соглашаемся. В данном случае не согласны мы и с такими выводами, которые делаются на этот раз», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее в среду Amnesty International опубликовала ежегодный доклад, в котором говорится, что действующий в России «закон Яровой» нарушает обязательства Москвы в сфере защиты прав человека. К нарушениям отнесли, в частности, запрет на миссионерскую деятельность вне специализированных религиозных учреждений, а также требование к операторам связи хранить записи всех разговоров и метаданные.

Материалы по теме Огонь по своим Почему «пакет Яровой» навсегда изменит судьбу российского интернета

Антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой совместно с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым, был принят нижней палатой парламента 24 июня прошлого года. В начале следующего месяца его подписал президент Владимир Путин. Он предполагает, в частности, что с 1 июля 2018 года операторы связи и интернет-компании будут обязаны полгода хранить пользовательский трафик: текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки и видео.

У Amnesty International в мире насчитывается около двух миллионов членов и более пяти миллионов сторонников-активистов. Заявленная цель организации — исследования и действия, направленные на защиту физической, психологической неприкосновенности человека, а также свободы совести и самовыражения.

