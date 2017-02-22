Появилось видео опасного сближения самолета Харрисона Форда с авиалайнером

Видео: tmz.com

Камеры наблюдения аэропорта Джона Уэйна в округе Ориндж, штат Калифорния, засняли опасное сближение самолета актера Харрисона Форда с пассажирским авиалайнером. Видео опубликовал портал TMZ.

На записи видно, как желтый двухместный легкомоторный самолет марки Husky снижается над Boeing 777, который готовится ко взлету.

15 февраля сообщалось, что Форд, пилотируя личный самолет, едва не врезался в пассажирский лайнер. Авиадиспетчеры указали актеру сесть на взлетно-посадочную полосу 20-L, но вместо этого 74-летний Форд направился в сторону рулежной дорожки, где в тот момент находился авиалайнер с 110 пассажирами и шестью членами экипажа.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование инцидента.

В марте 2015-го Форд разбил коллекционный самолет Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны. Актер совершил аварийную посадку на поле для гольфа возле аэропорта Санта-Моники, штат Калифорния.